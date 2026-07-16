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16 липня 2026, 11:45

Кандидат у прем'єри Корецький назвав завдання майбутнього уряду

16 липня 2026, 11:45
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Скриншот із відео
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Кандидат на посаду прем'єр-міністра, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", він сказав під час розгляду у ВР питання його призначення на посаду глави уряду, передає RegioNews.

За словами Корецького, головними завданнями уряду мають стати забезпечення сил оборони, розвиток військово-промислового комплексу, підтримка населення, соціальний захист, допомога прифронтовим громадам та підготовка до наступного опалювального сезону.

Також кандидат у прем’єри наголосив на необхідності підтримки бізнесу, залучення міжнародної допомоги та продовження руху України до вступу в Європейський Союз.

Корецький заявив, що готовий до складних рішень, які мають сприяти стійкості держави та покращенню життя українців.

"Я готовий до складних кроків. Головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість. У всіх регіонах України особлива увага на прифронтові, які атакують росіяни практично щодня. Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції", – наголосив він.

Окремо він зазначив, що Міністерство аграрної політики має залишатися окремим відомством.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту призначити очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра.

Увечері 15 липня Зеленський вніс до ВР подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єра.

14 липня парламент підтримав відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

12 липня президент оголосив про перезапуск зовнішньополітичної стратегії України та підготовку кадрових змін у Кабінеті Міністрів.

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