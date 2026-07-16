Федоров відмовився від посади радника, яку йому запропонував Зеленський

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Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 15 липня йому запропонували залишитися в команді на посаді радника, однак він відмовився

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

За словами міністра, розмова з президентом була нормальною, а пропозиція стосувалася посади радника або іншого варіанту роботи в команді.

"Він запропонував стати радником, або знайти якийсь інший шлях, щоб залишитися в команді. Я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади", – сказав Федоров.

Федоров також заявив, що його головним завданням зараз є розповісти про результати роботи на посаді міністра оборони та попередити про ризики, які можуть очікувати Україну.

Він наголосив, що за роки роботи на державних посадах перебував у "гарячих точках" трансформації країни та не був причетний до корупційних схем.

Як відомо, напередодні Федоров підбив підсумки роботи на посаді глави Міноборони та розповів про те, що не встиг зробити.

Федоров також наголив, що виступає за зміну керівництва Збройних сил України, зокрема головнокомандувача та начальника Генерального штабу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Тим часом 16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.