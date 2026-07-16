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16 липня 2026, 12:51

Підсанкційний бізнесмен Єрмолаєв заявив про причетність ГУР до замаху на нього в Монако

16 липня 2026, 12:51
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Фото: vadymiermolaiev.info
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Український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав унаслідок вибуху в Монако, заявив про нібито причетність співробітників Головного управління розвідки Міноборони України до замаху на нього та його родину

Про це пише "Українська правда" із прсиланням на французьке видання Nice-Matin, передає RegioNews.

За його даними, заяву бізнесмена оприлюднила юридична компанія Dynasty Law & Investment, а її автентичність підтвердив адвокат Єрмолаєва у Монако.

У листі Єрмолаєв стверджує, що, за інформацією, отриманою під час розслідування, до організації замаху нібито можуть бути причетні офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Водночас він наголосив, що усвідомлює серйозність своїх звинувачень і закликав до незалежного та прозорого розслідування.

Крім того, бізнесмен звернувся до влади Монако, Франції та України із проханням забезпечити захист його родини, адвокатів, свідків та інших осіб, причетних до справи, до завершення розслідування.

Попри висунуті звинувачення, Єрмолаєв подякував президенту України Володимиру Зеленському за увагу до справи та наголосив, що його заява "не спрямована проти України чи українського народу".

Нагадаємо, вибух стався у Монако в понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток.

Згодом під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство Єрмолаєва.

Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим – колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР. За даними слідства, підозрювані вбили Березовську після її повернення до України автобусом.

У ДПСУ зазначили, що Березовська в'їхала в Україну 1 липня через один із пунктів пропуску. На момент проходження прикордонного контролю жодних обмежень для її в'їзду не існувало.

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