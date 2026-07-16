Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В четвер, 16 липня, російські загарбники здійснили атаки на Запорізький район

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

На околиці села Григорівка ворожий FPV-дрон ударив по людях. Дістали поранення двоє хлопців 15 та 17 років. Постраждалі перебувають під наглядом лікарів, їм надають всю необхідну допомогу.

Крім того, окупанти атакували ударним безпілотником Вільнянськ. Там пошкоджені будинки, нежитлові споруди та авто. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинули семеро людей, ще 20 отримали поранення.