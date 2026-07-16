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16 липня 2026, 12:14

Кандидат у прем’єри Корецький високо оцінив роботу Клименка та МВС

16 липня 2026, 12:14
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Фото: "Інтерфакс-Україна"
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Кандидат на посаду прем’єр-міністра, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що високо оцінює роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника Ігоря Клименка

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", він сказав, відповідаючи на запитання щодо можливої зміни міністра оборони, передає RegioNews.

"Я вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр", – заявив Корецький, коментуючи роботу Клименка.

Водночас кандидат у прем’єри наголосив, що внесення кандидатури на посаду міністра оборони є виключною компетенцією президента України.

Корецький також заявив, що майбутній уряд має стати "урядом оборони" завдяки згуртованості та готовності працювати над ключовими викликами держави.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що президент Володимир Зеленський планує внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

Уже 16 липня по всі й Україні люди вийшли на підтримку нинішнього міністра оборони. Мирні акції розпочалися у Львові, Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

12 липня президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

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