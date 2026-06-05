Фото: ОВА

У ніч на 5 червня російські війська понад 15 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, використовуючи артилерію та ударні безпілотники

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлоградському районі під ударом опинилися райцентр та Троїцька громада. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Також поранення отримали двоє чоловіків: 74-річного потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. У районі пошкоджені приватні будинки та підприємство.

На Синельниківщині ворог поцілив по Шахтарській та Миколаївській громадах, де понівечено багатоквартирні будинки, заправну станцію та автомобілі.

У Самарівському районі через обстріл Перещепинської громади пошкоджений приватний будинок.

Окрім цього, під ворожим вогнем знову опинилася Нікопольщина, де ворог бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Нагадаємо, 4 червня близько 21:30 окупанти вдарили безпілотниками по будинках і цивільній інфраструктурі Конотопа. Відомо про пʼятьох постраждалих, серед них – троє дітей.