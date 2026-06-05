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05 червня 2026, 07:39

Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 16

05 червня 2026, 07:39
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Фото: ОВА
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Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ввечері 4 червня

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Серед поранених – 9-річна дівчинка. Усім постраждалим надається необхідна меддопомога.

Внаслідок атаки пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. Вибуховою хвилею вибито вікна.

Також очільник ОВА повідомив, що зранку 5 червня росіяни вдарили по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Спалахнули будинок та легковик.

Попередньо, внаслідок цієї атаки обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, російські військові ввечері 4 червня атакували безпілотниками Запоріжжя. На місці спалахнула пожежа.

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