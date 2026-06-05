Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 16
Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ввечері 4 червня
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Станом на зараз відомо вже про 16 постраждалих", – йдеться у повідомленні.
Серед поранених – 9-річна дівчинка. Усім постраждалим надається необхідна меддопомога.
Внаслідок атаки пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. Вибуховою хвилею вибито вікна.
Також очільник ОВА повідомив, що зранку 5 червня росіяни вдарили по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Спалахнули будинок та легковик.
Попередньо, внаслідок цієї атаки обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, російські військові ввечері 4 червня атакували безпілотниками Запоріжжя. На місці спалахнула пожежа.