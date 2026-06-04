На Київщині військовий застрелив жінку та побратима

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Коли правоохоронці прибули на місце стрілянини, то побачили там тіла військового та жінки. Ще одного чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Як з'ясували, під час перебування на службі один із військових був у п'яному стані. Через ревнощі він двічі вистрілив із автомату в 53-річного потерпілого. Потім у сусідньому приміщенні він застрелив жінку та іншого побратима, після чого втік. Правоохоронці знайшли його та затримали.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру військовослужбовцю за фактом закінченого замаху на вбивство та умисного вбивства двох осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі. Жоден конфлікт не вартий людського життя", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік налякав відвідувачів супермаркету рушницею. На місці поліцейські з’ясували, що в руках чоловіка була іграшка у вигляді старовинної рушниці. Чоловік пояснив правоохоронцям, що придбав її на подарунок і не мав наміру вчиняти будь-які протиправні дії.