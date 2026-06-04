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04 червня 2026, 19:30

На Київщині військовий застрелив жінку та побратима

04 червня 2026, 19:30
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась 2 червня. Один із військових під час несення служби почав стрілянину

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Коли правоохоронці прибули на місце стрілянини, то побачили там тіла військового та жінки. Ще одного чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Як з'ясували, під час перебування на службі один із військових був у п'яному стані. Через ревнощі він двічі вистрілив із автомату в 53-річного потерпілого. Потім у сусідньому приміщенні він застрелив жінку та іншого побратима, після чого втік. Правоохоронці знайшли його та затримали.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру військовослужбовцю за фактом закінченого замаху на вбивство та умисного вбивства двох осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі. Жоден конфлікт не вартий людського життя", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік налякав відвідувачів супермаркету рушницею. На місці поліцейські з’ясували, що в руках чоловіка була іграшка у вигляді старовинної рушниці. Чоловік пояснив правоохоронцям, що придбав її на подарунок і не мав наміру вчиняти будь-які протиправні дії.

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