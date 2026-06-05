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05 червня 2026, 07:06

Росіяни атакували дронами Конотоп: пʼятеро поранених, серед них троє дітей

05 червня 2026, 07:06
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Фото: Семеніхін
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В четвер, 4 червня, близько 21:30 російські окупанти вдарили безпілотниками по будинках і цивільній інфраструктурі Конотопа

Про це ​​повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.

Внаслідок удару спалахнув приватний будинок, у якому на момент атаки перебували люди.

Відомо про пʼятьох постраждалих: чоловіка, матір та трьох дітей 2012, 2017 і 2023 років народження.

"Всі троє дітей в лікарні разом з мамою, 1988 року народження, яка також постраждала внаслідок ворожого "прильоту"".

За словами міського голови, внаслідок обстрілу місто залишилося без води і частково без світла.

Нагадаємо, російські війська упродовж 4 червня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще п’ятеро людей дістали поранень.

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