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05 червня 2026, 07:24

Сили оборони ліквідували за добу понад 1500 російських окупантів – Генштаб

05 червня 2026, 07:24
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Фото: 22 ОМБр
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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 370 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1550 окупантів, два танки, вісім бронемашин, 68 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 2046 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 329 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.06.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 5 червня 2026 року

Нагадаємо, у ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ЗСУ уразили нафтовий термінал у Таганрозі, пускову "Іскандера" та два літаки Ту-142.

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