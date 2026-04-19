Теракт у Києві: 8 поранених у лікарнях, один у критичному стані

У лікарнях Києва залишаються вісім людей, поранених під час стрілянини у Голосіївському районі напередодні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, серед госпіталізованих – одна дитина. Її стан медики оцінюють як стабільний, середньої тяжкості.

Серед дорослих один постраждалий перебуває у вкрай важкому стані, троє – у тяжкому, ще троє – у стані середньої тяжкості.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.