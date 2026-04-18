Розстріл людей в Києві: з'явилось відео, як терорист погрожує зброєю всередині Велмарту
В мережу виклали відео з середини супермаркету Велмарт, на якому видно як озброєний нападник поводиться неадекватно та погрожує людям
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ Оперативний.
Як відомо, в Голосіївському районі невідомий відкрив стрілянину по людях – поліція проводить спецоперацію по затриманню злочинця.
За попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. Серед поранених є дитина
На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.
17 квітня 2026
Суд виніс остаточний вирок злочинцю, який скоїв резонансне вбивство двох дівчат у Києві
18 квітня 2026, 19:12Щонайменше 5 загиблих і 10 поранених внаслідок стрілянини у Києві
18 квітня 2026, 18:43У Києві ліквідували чоловіка, який розстріляв людей: що про нього відомо
18 квітня 2026, 18:24Кличко повідомив про кількох загиблих внаслідок стрілянини у Києві, серед постраждалих – дитина
18 квітня 2026, 18:12Спецпідрозділ КОРД готується штурмувати супермаркет у Києві, в якому заховався терорист
18 квітня 2026, 17:55У Києві чоловік розстріляв кількох людей
18 квітня 2026, 17:41Українці не усвідомлювали небезпеки і голосували за того, хто краще домовиться з Росією
18 квітня 2026, 17:23Українські військові знищили важку вогнеметну машину росіян вартістю 15 мільйонів доларів
18 квітня 2026, 16:40Українські спецпризначенці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області
