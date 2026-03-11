16:55  11 березня
11 березня 2026, 17:25

У Києві покарали жінку, яка жорстоко побила собаку

11 березня 2026, 17:25
Фото: Національна поліція
Інцидент стався на території житлового масиву Березняки. Там жінка побила тварину 

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж побачили відео, де жінка побила тварину. Це сталось, коли вона вигулювала свою собаку на території житлового масиву Березняки. Небайдужі люди зняли це на відео.

Виявилось, що це 71-річна місцева жителька. Вона пояснила, що побила собаку через те, що та не слухала її команди. На жінку склали адміністративний протокол за жорстоке поводження з тваринами.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам.

