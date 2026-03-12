У Києві іноземець влаштував стрілянину та поранив чоловіка

Фото: з відкритих джерел

У Святошинському районі Києва поліцейські затримали 39-річного іноземця, який під час конфлікту здійснив щонайменше 7 пострілів у 36-річного місцевого мешканця

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент трапився на вулиці Симиренка.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та бригада "швидкої", яка госпіталізувала потерпілого з вогнепальними пораненнями гомілок та стегна, а також переломом руки.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний громадянин країни Близького Сходу, який мешкає у Києві.

Зловмисник подзвонив потерпілому та попросив вийти на вулицю для розмови. Під час зустрічі між чоловіками виник конфлікт, після чого фігурант дістав із наплічної сумки травматичний пістолет та відкрив стрілянину.

Поліцейські затримали його та вилучили зброю. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Йому світить до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали 44-річного військовослужбовця, який під час конфлікту здійснив кілька пострілів у 41-річного перехожого з травматичної зброї. За даними поліції, стрілець перебував у стані алкогольного сп'яніння.