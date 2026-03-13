В Киеве двух блоггеров привлекли к ответственности за видео в полицейской форме
Правоохранители Киеве привлекли к административной ответственности двух блоггеров, снимавших шутливое видео, выдавая себя за полицейских
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
На обнародованном в соцсетях ролике псевдоправоохранители "задерживают" молодого человека за провокационное нарушение.
Полицейские совместно с аналитиками криминального анализа установили лиц, снимавших видео: мужчины от 24 до 26 лет. Они объяснили, что видео создано исключительно для юмористического контента и просмотров.
Участковые офицеры полиции провели с участниками видеопрофилактическую беседу, а на мужчин составили административные материалы по ст. 184-3 КУоАП – незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.
Напомним, по состоянию на осень 2025 года в Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности более десяти блоггеров, снимавших провокационный контент в соцсетях, используя полицейскую форму.