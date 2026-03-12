09:52  12 березня
12 березня 2026, 08:40

Майже 2,5 тисячі літрів пального списали на папері: на Прикарпатті судитимуть подружжя

12 березня 2026, 08:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Прикарпатті судитимуть колишню начальницю управління освіти Солотвинської селищної ради та водія установи, яких підозрюють у незаконному списанні паливно-мастильних матеріалів, придбаних за бюджетні кошти

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 47-річна жінка, перебуваючи на посаді керівниці управління освіти, організувала схему незаконного заволодіння пальним. До її реалізації вона залучила свого чоловіка – водія службового транспорту.

Слідство встановило, що водій систематично вносив недостовірні дані до подорожніх листів. Зокрема, у документах зазначали експлуатацію автомобіля ВАЗ-2107, який тривалий час фактично не використовувався. На підставі цих відомостей у бухгалтерії оформлювали акти списання бензину.

Крім того, під час оформлення документів щодо іншого службового автомобіля – Renault Duster – водій вказував регулярні поїздки за маршрутом "Жураки –Солотвино", які не були пов’язані зі службовою необхідністю. На підставі таких записів також здійснювали списання дизельного пального.

Посадовиця підписувала акти списання та засвідчувала їх печаткою установи, надаючи документам офіційного статусу.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років фігуранти незаконно списали майже 2,5 тисячі літрів пального.

Загальна сума збитків, завданих бюджету Солотвинської селищної ради, становить понад 124 тисячі гривень.

На початку цього року колишній посадовиці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, та службове підроблення.

Водію інкримінують пособництво у заволодінні майном, підроблення та використання підроблених документів – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Полтавщині військовослужбовці систематично крали дизпаливо, призначене для фронту. Крадене пальне водії переливали у каністри та передавали організатору, який продавав його приблизно по 40 грн за літр. За скоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

суд паливо Дружина Івано-Франківська область шахрайство подружжя чоловік схема
