На Київщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину в магазині

Фото: Національна поліція

У Борисполі 29-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів з пістолета

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Про інцидент повідомили працівники торговельного закладу.

На місці події правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до одного з магазинів міста та, очікуючи на обслуговування, дістав пістолет, націлився у бік полиць з алкогольними напоями та здійснив постріл.

Після цього він вийшов на вулицю та зробив ще кілька пострілів на території біля магазину. Згодом чоловік повернувся до приміщення закладу та під час розмови з працівниками демонстративно поклав пістолет на прилавок.

У цей момент до магазину зайшов відвідувач разом із родиною. Побачивши чоловіка зі зброєю, він негайно вивів його з приміщення.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

