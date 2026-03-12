Фото: ОВА

Вночі 12 березня понад 10 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь і Марганецька громада. Понівечені підприємства та багатоповерхівки.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській громаді. Горіли приватний будинок і господарська споруда. Постраждали чоловік та жінка – їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у Менській громаді Чернігівської області внаслідок атаки російського дрона загинула 15-річна дівчинка, її батьки отримали поранення.