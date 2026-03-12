Фото: поліція

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 19-річного юнака, якого звинувачують у зґвалтуванні дівчинки та вбивстві її матері

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2025 року обвинувачений заманив 13-річну дівчину на дах недобудови, де зґвалтував її. Під час наступної зустрічі він знову вчинив щодо неї дії сексуального характеру та знімав це на телефон.

Невдовзі про ці події дізналася мати дівчини. Між нею та юнаком виник конфлікт. Після цього хлопець у балаклаві вдерся до квартири родини та наніс жінці численні удари ножем. Напад стався на очах у її неповнолітнього сина.

На крики та шум до квартири прибіг сусід. Однак нападник, намагаючись уникнути викриття, вибіг з помешкання та завдав чоловіку два ножові удари, після чого втік. Потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці затримали зловмисника. Наразі він перебуває під вартою.

Юнака судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу (за умисне вбивство, замах на вбивство та зґвалтування малолітньої, виготовлення дитячої порнографії).

Нагадаємо, мешканець Хмельниччини проведе решту життя за ґратами за сексуальне насильство над дитиною – він ґвалтував доньку з пʼяти років.