Росіяни вдарили по райуправлінню поліції на Сумщині: 40 травмованих
За минулу добу росіяни обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Обстрілам піддалися громади Сумського, Шосткинського та Конотопського районів.
У Шостці російські військові атакували районне управління поліції. Понад 40 поліцейських отримали незначні травми. Пошкоджені адміністративні будівлі, багатоквартирні та приватні будинки, легковик та службовий автомобіль поліції.
У Глухівській громаді пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків та легковик.
У Зноб-Новгородській громаді пошкоджені три приватні будинки.
Нагадаємо, у Менській громаді Чернігівської області внаслідок атаки російського дрона загинула 15-річна дівчинка, її батьки отримали поранення.