ДСНС ліквідувала наслідки пожежі після атаки ворожого дрона на Чернігівщині

Фото: ДСНС Чернігівщини

Вночі 12 березня у Корюківському районі Чернігівської області внаслідок падіння ворожого безпілотного літального апарата виникла пожежа житлового будинку та господарської будівлі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували загоряння та усунули наслідки події.

На місці також працювали психологи Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, які надали допомогу шістьом постраждалим особам.

Як відомо, загинула дівчина 2010 року народження. Її матір та батько отримали травми і були доставлені до медичного закладу.

Нагадаємо, також вночі 12 березня ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Постраждали чоловік та жінка – їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.