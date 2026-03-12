09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
08:43  12 березня
На Вінниччині засудили водія вантажівки за ДТП із шістьма загиблими
08:21  12 березня
На Київщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину в магазині
12 березня 2026, 08:53

ДСНС ліквідувала наслідки пожежі після атаки ворожого дрона на Чернігівщині

12 березня 2026, 08:53
Фото: ДСНС Чернігівщини
Вночі 12 березня у Корюківському районі Чернігівської області внаслідок падіння ворожого безпілотного літального апарата виникла пожежа житлового будинку та господарської будівлі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували загоряння та усунули наслідки події.

На місці також працювали психологи Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, які надали допомогу шістьом постраждалим особам.

Як відомо, загинула дівчина 2010 року народження. Її матір та батько отримали травми і були доставлені до медичного закладу.

Нагадаємо, також вночі 12 березня ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками. Постраждали чоловік та жінка – їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
