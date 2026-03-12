Атака КАБами на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
Кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя 11 березня зросла до 12 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
"Внаслідок ворожого обстрілу, що стався вдень 11 березня, 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 8 перебувають у медичних закладах", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед постраждалих – четверо дітей.
Психологи ДСНС надали допомогу вісьмом людям, зокрема чотирьом дітям.
Нагадаємо, внаслідок ворожого удару 11 березня у Шевченківському та Космічному районах Запоріжжя зазнали пошкоджень 75 приватних будинків та 12 багатоповерхівок.
