У Києві матір створювала порно з малолітніми доньками

Фото з відкритих джерел

У Києві судили жінку, яка створювала дитяче порно. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Києві судили двох жінок, які виготовляли та розповсюджували порнографію за участі маленьких дітей. Матір знімала порнографію зі своїми доньками віком 8 та 10 років, щоб заробляти гроші. У розповсюджені "контенту" їй допомагала її неповнолітня кума.

Суд призначив матері дітей 11 років позбавлення волі. Її кумі, яка на той момент була неповнолітньою призначено 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки.

Дітей у матері вилучили.

