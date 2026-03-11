16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 17:00

У Києві матір створювала порно з малолітніми доньками

11 березня 2026, 17:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві судили жінку, яка створювала дитяче порно. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Києві судили двох жінок, які виготовляли та розповсюджували порнографію за участі маленьких дітей. Матір знімала порнографію зі своїми доньками віком 8 та 10 років, щоб заробляти гроші. У розповсюджені "контенту" їй допомагала її неповнолітня кума.

Суд призначив матері дітей 11 років позбавлення волі. Її кумі, яка на той момент була неповнолітньою призначено 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки.

Дітей у матері вилучили.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ прокуратура діти порнографія
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
11 березня 2026, 16:55
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
11 березня 2026, 16:21
Заблокували рахунок "через російський прапор": Олег Гороховський отримав критику після публікації фото клієнтки monobank
11 березня 2026, 15:45
Перша угода САП із реальним покаранням: ексчиновник Міноборони сяде на 4 роки за хабарі
11 березня 2026, 15:25
У Дніпрі знайшли дітей, які кидали каміння у вікна людям
11 березня 2026, 15:10
У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку: 20 постраждалих
11 березня 2026, 14:58
Вдарили по голові та вкрали гроші: в Києві біля метро на чоловіка напали та пограбували
11 березня 2026, 14:45
Угорська делегація їде в Україну перевіряти "Дружбу"
11 березня 2026, 14:40
На Донеччині затримали екскерівника стратегічного підприємства, який коригував обстріли росіян
11 березня 2026, 14:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »