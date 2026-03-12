Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 березня РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 60 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 77 ворожих безпілотників, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вночі 12 березня у Менській громаді Чернігівської області внаслідок атаки російського дрона загинула 15-річна дівчинка, її батьки отримали поранення.