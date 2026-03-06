Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту в Києві. Затриманий російський агент, який готував одразу два вибухи у столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Спочатку зловмисник мав закласти саморобну вибухівку під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав вибухівку мобільними телефонами для віддаленої активації.

Підготовкою теракту займався завербований росіянами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у Києві. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів.

Відповідні комплектуючі для вибухівки фігурант замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер. Далі чоловік у темну пору доби мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч.

Під час обшуків у затриманого вилучили саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з РФ та бойові гранати.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (готування до теракту).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій іноземця за незаконне поводження з боєприпасами та виготовлення вибухівки.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримали 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку.