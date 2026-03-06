08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 08:22

Приховав квартиру в Києві за 3,6 млн грн: справу ексголови ВЛК ДПСУ скеровано до суду

06 березня 2026, 08:22
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДПСУ. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що посадовець у декларації за 2023 рік не вказав фінансові операції, пов’язані з придбанням квартири в Києві вартістю понад 3,6 млн гривень.

При цьому офіційні доходи чиновника не відповідали таким витратам, що може свідчити про незаконне походження коштів.

Колишнього посадовця обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Раніше працівники ДБР викрили цього посадовця на системному отриманні хабарів.

У травні 2025 року його затримали за підозрою в одержанні коштів за сприяння в оформленні медичних документів для переведення військовослужбовців з передової до тилу або отримання підстав для лікування та відпусток.

Наразі слідчі встановлюють усі джерела можливих незаконних доходів, коло причетних осіб та повний обсяг завданої державі шкоди.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у внесенні недостовірних відомостей до щорічних декларацій. Посадовець не вказав інформацію про житловий будинок у Київській області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ квартира ВЛК суд декларацїї розслідування ДБР екскерівник
На Волині керівника Держпродспоживслужби затримали за вимагання хабаря
05 березня 2026, 09:55
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 08:22
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати
06 березня 2026, 10:47
На Львівщині митники знайшли в автобусі обладнання для СТО вартістю 1,6 млн грн
06 березня 2026, 10:35
Чому Україні не варто ескалювати конфлікт із Орбаном
06 березня 2026, 10:13
️BMW X5 під виглядом допомоги ЗСУ: на Львівщині викрили махінацію благодійного фонду
06 березня 2026, 10:10
НБУ вимагає від Угорщини звільнити інкасаторів Ощабанку
06 березня 2026, 09:53
Росіяни вночі обстріляли центр Херсона: у МВА показали наслідки
06 березня 2026, 09:47
Наслідки ударів росіян на Чернігівщині: знищені будинки
06 березня 2026, 09:28
Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка врізалася у зустрічний легковик
06 березня 2026, 09:12
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених
06 березня 2026, 09:05
РФ вночі запустила по Україні 141 безпілотник: скільки цілей вдалось збити
06 березня 2026, 08:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »