Приховав квартиру в Києві за 3,6 млн грн: справу ексголови ВЛК ДПСУ скеровано до суду

Фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДПСУ. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що посадовець у декларації за 2023 рік не вказав фінансові операції, пов’язані з придбанням квартири в Києві вартістю понад 3,6 млн гривень.

При цьому офіційні доходи чиновника не відповідали таким витратам, що може свідчити про незаконне походження коштів.

Колишнього посадовця обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Раніше працівники ДБР викрили цього посадовця на системному отриманні хабарів.

У травні 2025 року його затримали за підозрою в одержанні коштів за сприяння в оформленні медичних документів для переведення військовослужбовців з передової до тилу або отримання підстав для лікування та відпусток.

Наразі слідчі встановлюють усі джерела можливих незаконних доходів, коло причетних осіб та повний обсяг завданої державі шкоди.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у внесенні недостовірних відомостей до щорічних декларацій. Посадовець не вказав інформацію про житловий будинок у Київській області.