Уряд продовжує працювати над забезпеченням стабільності держави та підтримки громадян, незважаючи на складну ситуацію в енергетичному секторі

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Юлія Свириденко разом із профільними міністрами обговорила стан соціальної інфраструктури та визначила кроки для її безперебійної роботи.

Особливу увагу приділено забезпеченню населення гарячим харчуванням. Державна служба з надзвичайних ситуацій розгортає мобільні кухні, які дозволяють доставляти їжу безпосередньо людям. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 знаходяться в резерві і можуть бути задіяні за потреби.

Крім того, розглядають додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету. Це має допомогти забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, особливо у столиці.

Раніше повідомлялося, у Києві школярі відпочиватимуть до 1 лютого. Це дозволить зекономити електроенергію та тепло в будинках у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією.