У Києві викрили розкрадання на ремонті укриттів гуртожитців провідного вишу

Фото: Нацполіція

У Києві директор підрядної фірми отримав підозру. Йдеться про збитки на понад мільйон під час ремонту укриття гуртожитів університету

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, директор товариства з обмеженої відповідальності уклав договори, щодо проведення ремонтних робіт для усунення аварійного стану укриттів у двох гуртожитках. Після цього директор штучно завищив обсяг виконаних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів, використавши матеріали, які були дешевшими.

Зокрема він залучив до схеми спільника, який обіймав посаду заступника головного інженера університету, та підписав офіційні документи із недостовірними відомостями щодо обсягу, якості та вартості робіт.

"Внаслідок цього, директору товариства вдалось привласнити кошти з бюджету столичного вишу на суму понад 1,2 млн грн", - повідомили в поліцїі.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.