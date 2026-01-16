13:07  16 січня
16 січня 2026, 13:44

Економія світла та тепла: у Києві школярі відпочиватимуть до 1 лютого

16 січня 2026, 13:44
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Шкільні канікули в Києві продовжили до 1 лютого, щоб зекономити електроенергію

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, передає RegioNews.

"Було ухвалено рішення по місту Києву продовжити канікули до 1 лютого для того, щоб сьогодні зокрема і зекономити електроенергію і трохи зекономити тепла для людей в будинках. До 1 лютого – таке рішення урядом прийнято", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що постанова буде опублікована сьогодні, і відразу вступить у силу.

Як відомо, 15 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією київські заклади освіти мають продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого. Рішення не поширюється на дитячі садки.

Нагадаємо, раніше в КМВА повідомили, що всі виші та заклади профтехосвіти переводять на дистанційне навчання.

