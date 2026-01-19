16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 18:35

Горячее питание для киевлян: ГСЧС запускает мобильные кухни – Свириденко

19 января 2026, 18:35
Правительство продолжает работать над обеспечением стабильности государства и поддержкой граждан, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Юлия Свириденко вместе с профильными министрами обсудила состояние социальной инфраструктуры и определила шаги для ее бесперебойной работы.

Особое внимание уделено обеспечению населения горячим питанием. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает мобильные кухни, которые позволяют доставлять еду непосредственно людям. В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

Кроме того, рассматривается дополнительное финансирование из резервного фонда Государственного бюджета. Это должно помочь обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, особенно в столице.

Ранее сообщалось, в Киеве школьники будут отдыхать до 1 февраля. Это позволит сэкономить электроэнергию и тепло в домах в связи со сложной энергетической ситуацией.

Киев электроэнергия ГСЧС питание поддержка помощь социальная инфраструктура
