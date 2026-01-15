У Черкасах чоловік побив автомобілі працівників ТЦК
Вранці 14 січня у Черкасах під час перевірки військово-облікових документів невідомий чоловік почав нищити службові авто працівників ТЦК. Після цього він втік з місця події
Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК, передає RegioNews.
"У районі вулиці Луценка було виявлено чоловіка призовного віку, який проігнорував законну вимогу військовослужбовців і намагався залишити місце події. Під час перевірки було встановлено, що він є порушником правил військового обліку", – йдеться у повідомленні.
Чоловіку запропонували прослідувати до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів.
"Але замість конструктивної взаємодії – ескалація. Навколо зібрався натовп, один з громадян дістав металевий предмет та почав нищити службові автомобілі груп оповіщення, розбиваючи вікна. Після цього нападник сховався в прилеглих будівлях", – додали у ТЦК.
Порушника військового обліку доставили до ТЦК та СП для складання адмінпротоколів та подальшого проходження ВЛК.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин конфлікту і розшуку нападника.
"Це не просто хуліганство. Це – агресивний напад на військовослужбовців та перешкоджання їхній службовій діяльності, що напряму підриває обороноздатність держави. Це – те, на що й розраховує ворог, прагнучи внести ворожнечу у тилу та посіяти недовіру до Сил оборони", – наголосили в ТЦК.
Нагадаємо, 14 січня на Львівщині обстріляли автомобіль ТЦК. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.