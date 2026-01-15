11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
09:50  15 січня
На Полтавщині маршрутка врізалась у дерево: постраждав водій
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
15 січня 2026, 12:18

У Черкасах чоловік побив автомобілі працівників ТЦК

15 січня 2026, 12:18
Фото: з відкритих джерел
Вранці 14 січня у Черкасах під час перевірки військово-облікових документів невідомий чоловік почав нищити службові авто працівників ТЦК. Після цього він втік з місця події

Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК, передає RegioNews.

"У районі вулиці Луценка було виявлено чоловіка призовного віку, який проігнорував законну вимогу військовослужбовців і намагався залишити місце події. Під час перевірки було встановлено, що він є порушником правил військового обліку", – йдеться у повідомленні.

Чоловіку запропонували прослідувати до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів.

"Але замість конструктивної взаємодії – ескалація. Навколо зібрався натовп, один з громадян дістав металевий предмет та почав нищити службові автомобілі груп оповіщення, розбиваючи вікна. Після цього нападник сховався в прилеглих будівлях", – додали у ТЦК.

Порушника військового обліку доставили до ТЦК та СП для складання адмінпротоколів та подальшого проходження ВЛК.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин конфлікту і розшуку нападника.

"Це не просто хуліганство. Це – агресивний напад на військовослужбовців та перешкоджання їхній службовій діяльності, що напряму підриває обороноздатність держави. Це – те, на що й розраховує ворог, прагнучи внести ворожнечу у тилу та посіяти недовіру до Сил оборони", – наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, 14 січня на Львівщині обстріляли автомобіль ТЦК. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Черкаси автомобілі ТЦК пошкодження розслідування події
