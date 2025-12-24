Фото: Прокуратура України

24 грудня від атак російських безпілотників постраждали двоє молодих людей та працівниця пошти

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура Суспільному, передає RegioNews.

У Сумській області 24 грудня російські безпілотники завдали ударів по цивільних та службових автомобілях. Найбільш серйозний інцидент стався близько 16:35 у селі Верхнє Піщане, де під час атаки дрона постраждали двоє молодих людей – 20-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Хлопець отримав мінно-вибухову травму, акубаротравму, струс головного мозку та множинні уламкові поранення потиличної ділянки голови й правої руки. Дівчина отримала мінно-вибухову травму та рвану рану лівого вуха. Обох потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Крім того, того ж дня близько 14:45 у районі села Велика Берізка російські військові атакували службовий автомобіль Ямпільського відділення АТ "Укрпошта" FPV-дроном. Внаслідок удару транспортний засіб отримав пошкодження, а одна з працівниць пошти зазнала поранення.

Раніше повідомлялося, на Сумщині 10-річний хлопець самостійно приніс додому невідомий предмет, який невдовзі вибухнув у приватному помешканні, спричинивши дитині тяжкі травми.