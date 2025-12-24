19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 20:30

На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню

24 грудня 2025, 20:30
Фото: Прокуратура України
24 грудня від атак російських безпілотників постраждали двоє молодих людей та працівниця пошти

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура Суспільному, передає RegioNews.

У Сумській області 24 грудня російські безпілотники завдали ударів по цивільних та службових автомобілях. Найбільш серйозний інцидент стався близько 16:35 у селі Верхнє Піщане, де під час атаки дрона постраждали двоє молодих людей – 20-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Хлопець отримав мінно-вибухову травму, акубаротравму, струс головного мозку та множинні уламкові поранення потиличної ділянки голови й правої руки. Дівчина отримала мінно-вибухову травму та рвану рану лівого вуха. Обох потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Крім того, того ж дня близько 14:45 у районі села Велика Берізка російські військові атакували службовий автомобіль Ямпільського відділення АТ "Укрпошта" FPV-дроном. Внаслідок удару транспортний засіб отримав пошкодження, а одна з працівниць пошти зазнала поранення.

Раніше повідомлялося, на Сумщині 10-річний хлопець самостійно приніс додому невідомий предмет, який невдовзі вибухнув у приватному помешканні, спричинивши дитині тяжкі травми.

24 грудня 2025, 20:15
24 грудня 2025, 19:16
24 грудня 2025, 14:55
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
