Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка тимчасово проживала у будинку знайомої. Коли власниця пішла, гостя залишилась в оселі з двома її дітьми 11 та 12 років й почала вживати алкоголь. На цьому ґрунті зі старшою дівчинкою у 40-річної жінки виник конфлікт, під час якого вона ножем завдала дитині поріз в ділянці чола.

Дівчинка втекла в іншу кімнату та зателефонувала матері, яка одразу викликала поліцію. Після огляду лікарями дитину госпіталізували. На щастя, загрози її життю немає.

Фігурантку затримали. Їй оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини).

