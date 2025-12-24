19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 20:15

Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів

24 грудня 2025, 20:15
Фото: Нацполіція
У Києві чоловік обманув волонтера, який хотів купити дрони для українських військових. Тепер шахраю може загрожувати в'язниця

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

35-річний житель Києва прикинувся надійним постачальником безпілотників. Він запропонував знайомому підприємцю, який займається волонтерством, придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за цінами, нижчими за ринкові. Аферист переконував, що військові швидко отримають техніку".

"Однак, отримавши від покупця гроші, чоловік на зв'язок виходити перестав. Ділку загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".

аферист волонтер Київ
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
