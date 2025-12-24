Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів

Фото: Нацполіція

У Києві чоловік обманув волонтера, який хотів купити дрони для українських військових. Тепер шахраю може загрожувати в'язниця

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

35-річний житель Києва прикинувся надійним постачальником безпілотників. Він запропонував знайомому підприємцю, який займається волонтерством, придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за цінами, нижчими за ринкові. Аферист переконував, що військові швидко отримають техніку".

"Однак, отримавши від покупця гроші, чоловік на зв'язок виходити перестав. Ділку загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".