17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 14:35

У Дніпрі чоловік погрожував гранатою через ревнощі

12 лютого 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався 10 лютого біля одного з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

40-річний чоловік прийшов до будинку своєї знайомої, але її не було вдома. На подвір'ї він посварився з її співмешканцем. Причиною стали ревнощі. Під час сварки чоловік став погрожувати "супернику" гранатою.

Правооронці затримали чоловіка. Небезпечний предмет вилучили.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Житомирі правоохоронці затримали двох осіб після серії інцидентів: 44-річний чоловік під час застілля кинув у вікно гранатоподібний предмет, який вибухнув біля припаркованих автомобілів, а потім 39-річна господиня у відповідь на сварку вдарила його кухонним ножем у живіт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погрози Граната Дніпро
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою
12 лютого 2026, 18:07
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
12 лютого 2026, 17:46
Понад 19 тисяч викрадень: Офіс генпрокурора перевіряє дані щодо дітей, який викрала РФ
12 лютого 2026, 17:45
На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів
12 лютого 2026, 17:39
Отаманщина – прокляття України, яке впродовж нашої історії руйнувало державність ефективніше за будь-яких зовнішніх ворогів
12 лютого 2026, 17:27
Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині
12 лютого 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою
12 лютого 2026, 16:31
Агента РФ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки у Вінниці, засудили до 15 років ув’язнення
12 лютого 2026, 16:19
У Львові СБУ затримала російського коригувальника, який "зливав" координати Сил оборони
12 лютого 2026, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »