У Дніпрі чоловік погрожував гранатою через ревнощі

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

40-річний чоловік прийшов до будинку своєї знайомої, але її не було вдома. На подвір'ї він посварився з її співмешканцем. Причиною стали ревнощі. Під час сварки чоловік став погрожувати "супернику" гранатою.

Правооронці затримали чоловіка. Небезпечний предмет вилучили.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Житомирі правоохоронці затримали двох осіб після серії інцидентів: 44-річний чоловік під час застілля кинув у вікно гранатоподібний предмет, який вибухнув біля припаркованих автомобілів, а потім 39-річна господиня у відповідь на сварку вдарила його кухонним ножем у живіт.