17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 14:43

Новачки у ЗСУ отримають одноразову виплату до 33 тис. грн: що відомо

12 лютого 2026, 14:43
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У 2026 році військовослужбовці, які вперше укладають контракт зі Збройними силами України, отримають одноразову грошову виплату

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт, отримують одноразову грошову виплату:

  • 26 624 грн для рядового складу;
  • 29 952 грн для сержантського і старшинського складу;
  • 33 280 грн для офіцерського складу.

Контракт можуть укласти громадяни України, іноземці або особи без громадянства віком від 18 років.

Громадяни, які вже мобілізовані та проходять службу, також мають право на контрактну службу.

Нагадаємо, українці, старші за 60 років, зможуть піти на службу за контрактом. Відповідний указ підписав президент Зеленський. У разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби.

