19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 20:15

Обещал дроны на фронт: в Киеве аферист "ограбил" волонтера на 30 тысяч долларов

24 декабря 2025, 20:15
Фото: Нацполиция
В Киеве мужчина обманул волонтера, который хотел купить дроны для украинских военных. Теперь мошеннику может угрожать тюрьма

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

35-летний житель Киева притворился надежным поставщиком беспилотников. Он предложил знакомому предпринимателю, который занимается волонтерством, приобрести партию квадрокоптеров Mavic 3T по ценам ниже рыночных. Аферист убеждал, что военные быстро получат технику.

"Однако, получив от покупателя деньги, мужчина на связь выходить перестал. Делке грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49
Суд продлил срок действия обязанностей экспредседательнице Хмельницкой МСЭК Крупе
24 декабря 2025, 21:19
Мужчина из Кировоградщины приговорен к пожизненному за убийство и поджог знакомого в собственном доме
24 декабря 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк поделился праздничными кадрами из родительского дома
24 декабря 2025, 20:57
В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети
24 декабря 2025, 20:55
В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продукт
24 декабря 2025, 20:30
В Сумской области БпЛА ранил двух подростков: 20-летнего парня и 17-летнюю девушку доставили в больницу
24 декабря 2025, 20:30
Во Львове отменили отключение света до конца дня
24 декабря 2025, 20:19
В Сумской области 10-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного предмета
24 декабря 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
