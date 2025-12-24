Обещал дроны на фронт: в Киеве аферист "ограбил" волонтера на 30 тысяч долларов

Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина обманул волонтера, который хотел купить дроны для украинских военных. Теперь мошеннику может угрожать тюрьма

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

35-летний житель Киева притворился надежным поставщиком беспилотников. Он предложил знакомому предпринимателю, который занимается волонтерством, приобрести партию квадрокоптеров Mavic 3T по ценам ниже рыночных. Аферист убеждал, что военные быстро получат технику.

"Однако, получив от покупателя деньги, мужчина на связь выходить перестал. Делке грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

