Скандал на Прикарпатті: поліцейський обманом привласнив 2,7 млн грн родини загиблої захисниці

Фото: Прокуратура України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 40-річний правоохоронець обманом заволодів коштами, які батько загиблої у 2022 році на "Азовсталі" військовослужбовиці Нацгвардії отримав як допомогу від держави.

Поліцейський переконав родича вкласти гроші в покупку квартири в Івано-Франківську. Після того як кошти були внесені до будівельної компанії, підозрюваний оформив квартиру на ім'я своєї матері, підписавши документи від її імені, а згодом зареєстрував на неї право власності.

Після ремонту посадовець переїхав у квартиру з сім’єю та користувався нею, але не вказав її у своїй щорічній декларації, як того вимагало законодавство.

Сума недостовірних відомостей становить 2,7 млн грн.

Підозрюваний перебуває під вартою з 2 січня 2026 року. Йому інкримінують:

шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК)

легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК)

декларування недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК)

За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці жінка за підробленою довіреністю отримала 9 800 євро. Ці гроші були присуджені Європейським судом з прав людини військовому, який зник безвісти. 43-річна жінка заявила, що вона цивільна дружина його військового.