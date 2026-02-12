11:28  12 лютого
12 лютого 2026, 13:08

Скандал на Прикарпатті: поліцейський обманом привласнив 2,7 млн грн родини загиблої захисниці

12 лютого 2026, 13:08
Фото: Прокуратура України
Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління поліції охорони, який привласнив 2,7 млн грн державної допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 40-річний правоохоронець обманом заволодів коштами, які батько загиблої у 2022 році на "Азовсталі" військовослужбовиці Нацгвардії отримав як допомогу від держави.

Поліцейський переконав родича вкласти гроші в покупку квартири в Івано-Франківську. Після того як кошти були внесені до будівельної компанії, підозрюваний оформив квартиру на ім'я своєї матері, підписавши документи від її імені, а згодом зареєстрував на неї право власності.

Після ремонту посадовець переїхав у квартиру з сім’єю та користувався нею, але не вказав її у своїй щорічній декларації, як того вимагало законодавство.

Сума недостовірних відомостей становить 2,7 млн грн.

Підозрюваний перебуває під вартою з 2 січня 2026 року. Йому інкримінують:

  • шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК)
  • легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК)
  • декларування недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК)

За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці жінка за підробленою довіреністю отримала 9 800 євро. Ці гроші були присуджені Європейським судом з прав людини військовому, який зник безвісти. 43-річна жінка заявила, що вона цивільна дружина його військового.

11 лютого 2026
