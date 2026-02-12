5 тисяч "зеленими" за інвалідність: на Харківщині викрили лікарку на хабарях

Фото: Нацполіція

На Харківщині викрили лікарку, яка вимагала хабар. За гроші вона обіцяла допомогти оформити інвалідність

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, лікарка вимагала хабар у чоловіка, який звернувся до неї, щоб отримати медичну допомогу та згодом оформити групу інвалідності. Вона вимагала з нього 5 тисяч доларів.



Правоохоронці затримали зловмисницю, коли вона отримала перші 13 тисяч гривень. Тепер вона отримала підозру. Лікарці загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна.

