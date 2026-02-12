5 тисяч "зеленими" за інвалідність: на Харківщині викрили лікарку на хабарях
На Харківщині викрили лікарку, яка вимагала хабар. За гроші вона обіцяла допомогти оформити інвалідність
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, лікарка вимагала хабар у чоловіка, який звернувся до неї, щоб отримати медичну допомогу та згодом оформити групу інвалідності. Вона вимагала з нього 5 тисяч доларів.
Правоохоронці затримали зловмисницю, коли вона отримала перші 13 тисяч гривень. Тепер вона отримала підозру. Лікарці загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Сибіга про дискваліфікацію Гераскевича: це момент ганьби МОК
12 лютого 2026, 13:42Міського голову Світловодська поновили на посаді, але його вже мобілізували
12 лютого 2026, 13:24Скандал на Прикарпатті: поліцейський обманом привласнив 2,7 млн грн родини загиблої захисниці
12 лютого 2026, 13:08Виплати за мертвих: в Україні викрили командирів, які "заробили" мільйони
12 лютого 2026, 12:55На Сумщині розшукали чоловіка, який місяць ґвалтував 13-річну дівчинку та переховувався від суду
12 лютого 2026, 12:49Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених
12 лютого 2026, 12:27Велика Британія посилює підтримку Києва: півмільярда фунтів на ППО
12 лютого 2026, 12:05Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
12 лютого 2026, 11:40Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 11:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України