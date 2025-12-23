Фейкові покупці: на Буковині шахраї обчистили карти людей через інтернет-сервіси

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

29-річна місцева жителька звернулась до правоохоронців. На одній з платформ в інтернеті вона продавала приладдя для рукоділля. Аферисти під виглядом купівлі надіслали їй фішингове посилання. Після цього з картки жінки шахраї зняли понад 46 тисяч гривень.

Також стала жертвою зловмисників 19-річна місцева жителька, яка хотіла перевезти речі з України до Польщі. Дівчина довірилась нібито перевізнику та перерахувала шахраю понад 14 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Буковині шляхом серії шахрайських дзвінків від псевдоблагодійників та фальшивих медпрацівників у місцевих жителів виманили понад 200 тисяч гривень – аферисти отримували конфіденційні дані під приводом "грошової допомоги" чи "врятування родичів від відповідальності".