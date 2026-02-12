Міського голову Світловодська поновили на посаді, але його вже мобілізували
10 лютого міського голову Світловодська Андрія Маліцького рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду поновили на посаді
Про це пише видання "Гречка", передає RegioNews.
Суд визнав протиправним і скасував рішення депутатів про його дострокове звільнення.
"Рішення допущене до негайного виконання в частині поновлення на посаді. Це означає, що з 14 травня я є чинним міським головою. Будь-які дії секретаря ради, окремих депутатів чи інших посадових осіб, спрямовані на недопуск мене до виконання повноважень після цієї дати, є протиправними", – зазначив посадовець.
Втім, посадовець повідомив, що після поновлення його не допустили до робочого місця, а згодом зняли з бронювання та направили до територіального центру комплектування, тобто фактично мобілізували.
"Це вже не питання мобілізації, а політичного тиску. Громада має обраного керівника, а замість виконання судового рішення відбуваються спроби обійти його через адміністративні механізми", – заявив Маліцький.
Міський голова додав, що прийняв повістку і вирушає на службу на Харківський напрям.
Нагадаємо, конфлікт у міській раді триває щонайменше з 2024 року. Депутати раніше блокували сесії через корупційні скандали навколо секретаря ради Віталія Тетяниченка, якого двічі визнавали винним у порушеннях. У січні 2025 року його відсторонили від посади.
16 травня 2025 року депутати проголосували за припинення повноважень Маліцького, а в державному реєстрі змінили керівника ради. Міський голова назвав це незаконним і рейдерським захопленням влади.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов поскаржився міністру енергетики Денису Шмигалю та "Укренерго" на жорсткі відключення електроенергії у місті. Він закликав переглянути умови графіків відключень та максимально скоротити час без світла.