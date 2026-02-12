11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
Міського голову Світловодська поновили на посаді, але його вже мобілізували

Фото: з відкритих джерел
10 лютого міського голову Світловодська Андрія Маліцького рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду поновили на посаді

Про це пише видання "Гречка", передає RegioNews.

Суд визнав протиправним і скасував рішення депутатів про його дострокове звільнення.

"Рішення допущене до негайного виконання в частині поновлення на посаді. Це означає, що з 14 травня я є чинним міським головою. Будь-які дії секретаря ради, окремих депутатів чи інших посадових осіб, спрямовані на недопуск мене до виконання повноважень після цієї дати, є протиправними", – зазначив посадовець.

Втім, посадовець повідомив, що після поновлення його не допустили до робочого місця, а згодом зняли з бронювання та направили до територіального центру комплектування, тобто фактично мобілізували.

"Це вже не питання мобілізації, а політичного тиску. Громада має обраного керівника, а замість виконання судового рішення відбуваються спроби обійти його через адміністративні механізми", – заявив Маліцький.

Міський голова додав, що прийняв повістку і вирушає на службу на Харківський напрям.


Нагадаємо, конфлікт у міській раді триває щонайменше з 2024 року. Депутати раніше блокували сесії через корупційні скандали навколо секретаря ради Віталія Тетяниченка, якого двічі визнавали винним у порушеннях. У січні 2025 року його відсторонили від посади.

16 травня 2025 року депутати проголосували за припинення повноважень Маліцького, а в державному реєстрі змінили керівника ради. Міський голова назвав це незаконним і рейдерським захопленням влади.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов поскаржився міністру енергетики Денису Шмигалю та "Укренерго" на жорсткі відключення електроенергії у місті. Він закликав переглянути умови графіків відключень та максимально скоротити час без світла.

суд Кіровоградська область посада мобілізація міський голова Світловодськ
