Виплати за мертвих: в Україні викрили командирів, які "заробили" мільйони

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.



30 січня до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командири військової частини. Він фактично не виконував службових обовʼязків, але грошове забезпечення йому нараховували.



Правоохоронці зʼясували, що з жовтня 2022 року по лютий 2026 року йому нарахували незаконно понад 760 тисяч гривень. Крім того, він також подавав неправдиві дані щодо проходження лікування, коли насправді був за межами області. Загалом збитки державі оцінили в понад 2 мільйона гривень.



Також повідомили про підозру начальнику оперативного відділення штабу військової частини, який регулярно вносив до рапортів офіцера, який вже пішов із життя. Таким чином нараховувались грошові винагороди на військового, який фактично у бойових діях участі не брав. Завдані збитки оцінили в понад 1,27 мільйона гривень.

