11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
11:40  12 лютого
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 12:55

Виплати за мертвих: в Україні викрили командирів, які "заробили" мільйони

12 лютого 2026, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили схеми незаконного нарахування грошового забезпечення військовим. Стало відомо, як організували цю схему

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

30 січня до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командири військової частини. Він фактично не виконував службових обовʼязків, але грошове забезпечення йому нараховували.

Правоохоронці зʼясували, що з жовтня 2022 року по лютий 2026 року йому нарахували незаконно понад 760 тисяч гривень. Крім того, він також подавав неправдиві дані щодо проходження лікування, коли насправді був за межами області. Загалом збитки державі оцінили в понад 2 мільйона гривень.

Також повідомили про підозру начальнику оперативного відділення штабу військової частини, який регулярно вносив до рапортів офіцера, який вже пішов із життя. Таким чином нараховувались грошові винагороди на військового, який фактично у бойових діях участі не брав. Завдані збитки оцінили в понад 1,27 мільйона гривень.

Нагадаємо, на Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора командир армія Схеми
Військовослужбовець "загубився" між частинами: як уникнути правової пастки
02 лютого 2026, 16:34
Більшість працівників ТЦК переведуть у бойові підрозділи, – джерела
31 січня 2026, 17:57
Мільярдні махінації у Міноборони: викрито постачання непридатних мін
09 січня 2026, 10:40
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Сибіга про дискваліфікацію Гераскевича: це момент ганьби МОК
12 лютого 2026, 13:42
Міського голову Світловодська поновили на посаді, але його вже мобілізували
12 лютого 2026, 13:24
Скандал на Прикарпатті: поліцейський обманом привласнив 2,7 млн грн родини загиблої захисниці
12 лютого 2026, 13:08
На Сумщині розшукали чоловіка, який місяць ґвалтував 13-річну дівчинку та переховувався від суду
12 лютого 2026, 12:49
5 тисяч "зеленими" за інвалідність: на Харківщині викрили лікарку на хабарях
12 лютого 2026, 12:45
Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених
12 лютого 2026, 12:27
Велика Британія посилює підтримку Києва: півмільярда фунтів на ППО
12 лютого 2026, 12:05
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
12 лютого 2026, 11:40
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 11:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »