Фото: поліція

Правоохоронці розшукали та взяли під варту чоловіка, якого звинувачують у вчиненні сексуального насильства над дитиною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, чоловік познайомився з 13-річною дівчиною у соцмережах. Знаючи, скільки їй років, він організував її приїзд до одного з населених пунктів області. Після зустрічі фігурант зґвалтував дитину і продовжував чинити сексуальне насильство над нею протягом місяця.

Поліція зібрала докази та провела експертизи. Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4, 6 ст. 152 ККУ (зґвалтування). Проте на розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу 42-річний чоловік не з’явився та почав переховуватись від слідства та суду.

Тепер фігурант чекатиме на вирок суду під вартою. За вчинене йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.