Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади

Ілюстративне фото: "Укрінформ"
У четвер, 12 лютого, у Верховній Раді не розглянули жодне питання порядку денного. Усе через нестачу голосів

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Зазначається, що частина народних обранців масово занедужала. У багатьох спостерігаються симптоми отруєння – діарея, блювота та температура до 38 градусів.

Спочатку припускали, що йдеться про можливе отруєння в їдальні Верховної Ради. Водночас за іншою версією, причиною може бути ротавірусна інфекція, подібна до тієї, про яку раніше повідомляли відпочивальники в Буковелі.

"Рада не розглянула жодне питання через брак голосів і на сьогодні завершила свою роботу щодо порядку денного", – зазначив Железняк.

Він також додав, що до 24 лютого голосувань у сесійній залі не планується. Частина депутатів перебуває у відрядженнях.

Тим часом, народний депутат Олександр Федієнко наголосив: "Це вперше, наскільки я памʼятаю, коли парламент не зібрався кворумом, 226 голосів".

"Мінімум кілька десятків нардепів захворіли невідомим вірусом. У якому вони стані зараз і де підхопили недугу, поки невідомо", – прокоментувала депутатка Галина Янченко.

За її словами, зараз проводять внутрішнє розслідування. З'ясовують, що спричинило розповсюдження вірусу.

Як відомо, в кінці січня на гірськолижному курорті Буковель фіксували масові звернення відпочивальників зі скаргами на симптоми, характерні для ротавірусної інфекції.

Довідка: Ротавірус належить до гострих кишкових інфекцій і зазвичай супроводжується діареєю, блюванням та підвищеною температурою. Інфекція поширюється через воду, їжу, брудні руки або контакт із хворими людьми.

