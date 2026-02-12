На Київщині чоловіка вбило куріння в ліжку
Трагедія сталась у приватному будинку в селі Лаврики на Білоцерківщині. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У селі Лаврики загорівся приватний будинок. Рятувальники загасили полум'я. Проте, на жаль, в будинку знайшли тіло людини. Загиблим виявився 52-річний місцевий житель.
Попередньо, причиною пожежі стало куріння в ліжку. Згодом рятувальники нададуть правоохоронцям результати причини виникнення пожежі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, напередодні на Харківщині російський дрон атакував авто старости села, який розвозив хліб жителям прифронтових сіл. У результаті удару автомобіль повністю вигорів. На щастя, чоловік врятувався.
