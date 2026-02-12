Заяви про хабарі в СБУ: ДБР спростувало віденську зустріч Ваганяна з Сухачовим
Державне бюро розслідувань заявило, що директор відомства Олексій Сухачов не брав участі у зустрічі бізнесмена Сергія Ваганяна у Відні у квітні 2022 року, як про це заявляв сам Ваганян
Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит "Української правди", передає RegioNews.
За інформацією ДБР, оперативні працівники бюро зустрілися з Ваганяном у Відні в рамках службового відрядження, але Ваганян надав лише загальну публічну інформацію та дані, що не підтвердилися під час перевірки. Він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні щодо ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
У бюро також зазначили, що Сухачов із початку широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року не залишав територію України, тож у квітні 2022 року у Відні він не перебував.
Справи проти Наумова
ДБР довело вчинення Наумовим кримінальних правопорушень та повідомило про підозру за:
- розтрату понад 370 тис. грн та заволодіння майже 3,7 млн грн державних коштів;
- організацію підроблення документів та незаконне переміщення понад 17,5 млн грн у Сербії;
- незаконне збагачення на загальну суму понад 32,7 млн грн.
Наумова оголосили в розшук.
Обвинувальний акт щодо неправомірних дій Наумова на посаді директора ДП "ЦОТІЗ" передано до Печерського райсуду Києва у вересні 2024 року.
Наумова затримали в Австрії, тривають слухання щодо його екстрадиції до України.
Щодо ексголови СБУ Івана Баканова ДБР повідомило, що він не фігурує у жодних кримінальних провадженнях бюро.
Нагадаємо у січні народний депутат України VIII скликання Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном оприлюднили матеріал про нібито існування масштабної корупційної мережі в СБУ під час керівництва Івана Баканова. НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого отримання хабаря колишніми високопосадовцями СБУ