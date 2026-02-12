Заяви про хабарі в СБУ: ДБР спростувало віденську зустріч Ваганяна з Сухачовим

Олексій Сухачов. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило, що директор відомства Олексій Сухачов не брав участі у зустрічі бізнесмена Сергія Ваганяна у Відні у квітні 2022 року, як про це заявляв сам Ваганян

Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит "Української правди", передає RegioNews.

За інформацією ДБР, оперативні працівники бюро зустрілися з Ваганяном у Відні в рамках службового відрядження, але Ваганян надав лише загальну публічну інформацію та дані, що не підтвердилися під час перевірки. Він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні щодо ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У бюро також зазначили, що Сухачов із початку широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року не залишав територію України, тож у квітні 2022 року у Відні він не перебував.

Справи проти Наумова

ДБР довело вчинення Наумовим кримінальних правопорушень та повідомило про підозру за:

розтрату понад 370 тис. грн та заволодіння майже 3,7 млн грн державних коштів;

організацію підроблення документів та незаконне переміщення понад 17,5 млн грн у Сербії;

незаконне збагачення на загальну суму понад 32,7 млн грн.

Наумова оголосили в розшук.

Обвинувальний акт щодо неправомірних дій Наумова на посаді директора ДП "ЦОТІЗ" передано до Печерського райсуду Києва у вересні 2024 року.

Наумова затримали в Австрії, тривають слухання щодо його екстрадиції до України.

Щодо ексголови СБУ Івана Баканова ДБР повідомило, що він не фігурує у жодних кримінальних провадженнях бюро.

Нагадаємо у січні народний депутат України VIII скликання Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном оприлюднили матеріал про нібито існування масштабної корупційної мережі в СБУ під час керівництва Івана Баканова. НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого отримання хабаря колишніми високопосадовцями СБУ