17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 14:19

Заяви про хабарі в СБУ: ДБР спростувало віденську зустріч Ваганяна з Сухачовим

12 лютого 2026, 14:19
Олексій Сухачов. Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань заявило, що директор відомства Олексій Сухачов не брав участі у зустрічі бізнесмена Сергія Ваганяна у Відні у квітні 2022 року, як про це заявляв сам Ваганян

Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит "Української правди", передає RegioNews.

За інформацією ДБР, оперативні працівники бюро зустрілися з Ваганяном у Відні в рамках службового відрядження, але Ваганян надав лише загальну публічну інформацію та дані, що не підтвердилися під час перевірки. Він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні щодо ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У бюро також зазначили, що Сухачов із початку широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року не залишав територію України, тож у квітні 2022 року у Відні він не перебував.

Справи проти Наумова

ДБР довело вчинення Наумовим кримінальних правопорушень та повідомило про підозру за:

  • розтрату понад 370 тис. грн та заволодіння майже 3,7 млн грн державних коштів;
  • організацію підроблення документів та незаконне переміщення понад 17,5 млн грн у Сербії;
  • незаконне збагачення на загальну суму понад 32,7 млн грн.

Наумова оголосили в розшук.

Обвинувальний акт щодо неправомірних дій Наумова на посаді директора ДП "ЦОТІЗ" передано до Печерського райсуду Києва у вересні 2024 року.

Наумова затримали в Австрії, тривають слухання щодо його екстрадиції до України.

Щодо ексголови СБУ Івана Баканова ДБР повідомило, що він не фігурує у жодних кримінальних провадженнях бюро.

Нагадаємо у січні народний депутат України VIII скликання Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном оприлюднили матеріал про нібито існування масштабної корупційної мережі в СБУ під час керівництва Івана Баканова. НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого отримання хабаря колишніми високопосадовцями СБУ

Україна СБУ ДБР корупція Баканов Ваганян
