Білоуса відсторонять з посади художнього керівника Молодого театру: рішення КМДА

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Директора — художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили у домаганнях, відсторонять від виконання посадових обов'язків

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, передає RegioNews.

За її словами, це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів.

"Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі. Культура – це не лише простір для творчості, а й потужний засіб реабілітації та зцілення, який має надихати, підтримувати й об’єднувати. Вона точно не повинна завдавати людям психологічних чи фізичних травм", – наголосила заступниця голови КМДА.

Тим часом сьогодні під будівлею театру та КМДА відбулась акція протесту з вимогою звільнити Білоуса як з посади викладача, так і з посади художнього керівника та режисера театру.

До заходу долучилися близько сотні людей, які скандували гасла: "Не мовчи", "Геть Білоуса", "Театр без насильства", "Викладач не Бог", "Тиша породжує злочин".

Одразу після акції в Нацполіції повідомили, що проти викладача столичного університету розпочали кримінальне провадження за статтею "Сексуальне насильство".

Хоч правоохоронці й не уточнюють імені фігуранта. Але найімовірніше йдеться саме про Андрія Білоуса, який з початку січня 2025 року фігурує у скандалі щодо сексуального насилля.

У поліції розповіли, що до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.

Нагадаємо, на початку січня у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Згодом актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

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