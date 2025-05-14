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14 травня 2025, 11:02

Секс-скандал у Молодому театрі: Білоус звільнився з посади художнього керівника

14 травня 2025, 11:02
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фото: Facebook/Молодий театр
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Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного Молодого театру

Про це повідомив Департамент культури КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що заяву на звільнення Білоус подав за угодою сторін, відповідний наказ уже підписано.

Хто тимчасово виконуватиме обов'язки керівника — стане відомо пізніше.

У Департаменті уточнили, що всі кадрові рішення ухвалюватимуться у встановленому порядку згідно з чинним законодавством.

Що відомо про скандал у Молодому театрі

На початку січня у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника Молодого театру.

Згодом актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

З березня звинувачений у домаганнях режисер зазначив, що повернувся на посаду директора — художнього керівника Молодого театру, оскільки більшість колективу його підтримує.

Читайте також: Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу

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