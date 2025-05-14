Секс-скандал у Молодому театрі: Білоус звільнився з посади художнього керівника

фото: Facebook/Молодий театр

Про це повідомив Департамент культури КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що заяву на звільнення Білоус подав за угодою сторін, відповідний наказ уже підписано.

Хто тимчасово виконуватиме обов'язки керівника — стане відомо пізніше.

У Департаменті уточнили, що всі кадрові рішення ухвалюватимуться у встановленому порядку згідно з чинним законодавством.

Що відомо про скандал у Молодому театрі

На початку січня у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника Молодого театру.

Згодом актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

З березня звинувачений у домаганнях режисер зазначив, що повернувся на посаду директора — художнього керівника Молодого театру, оскільки більшість колективу його підтримує.

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