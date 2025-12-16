На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
Інцидент стався 15 грудня у місті Чорноморськ на Одещині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок роботи генератора двоє 13-річних дітей отруїлися чадним газом. Постраждалих госпіталізували.
Зазначається, що наразі їхньому життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, на Київщині у будинку знайшли мертвими подружжя та їхню 11-річну доньку, маленький хлопчик – у лікарні. Попередньо, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.
