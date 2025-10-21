Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишньому керівнику "Молодого театру" та викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу повідомлено про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, з 2017 року підозрюваний, користуючись своїм авторитетом і службовим становищем, систематично схиляв студенток до статевих стосунків без їх згоди.

У період з березня 2018 по квітень 2023 року він неодноразово ґвалтував і вчиняв дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких були неповнолітніми.

Слідство встановило, що Білоус створював атмосферу залякування, знецінював і принижував студенток, які відмовлялися від його домагань, позбавляв їх участі у виставах і ставив під загрозу їх навчання.

Покази потерпілих підтвердили десятки свідків. Також задокументовано факти примусу до надсилання інтимних фото, непристойних переписок і фізичних домагань у приміщенні театру.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи вилучено мобільні пристрої та інші докази.

Сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у вівторок, 21 жовтня, поліція проводила обшуки у Андрія Білоуса. Слідчі дії відбувалисяу рамках справи щодо зґвалтування та сексуального насильства стосовно студенток.

Що відомо про скандал у "Молодому театрі"

На початку січня 2025 року у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник "Молодого театру" і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника "Молодого театру".

Згодом актори та працівники "Молодого театру" подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

З березня звинувачений у домаганнях режисер зазначив, що повернувся на посаду директора – художнього керівника "Молодого театру", оскільки більшість колективу його підтримує.

У травні Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного "Молодого театру". Заяву на звільнення він написав за згодою сторін.

