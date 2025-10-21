11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 12:32

П'ять потерпілих і роки домагань: ексдиректору "Молодого театру" повідомили про підозру

21 жовтня 2025, 12:32
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Колишньому керівнику "Молодого театру" та викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу повідомлено про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, з 2017 року підозрюваний, користуючись своїм авторитетом і службовим становищем, систематично схиляв студенток до статевих стосунків без їх згоди.

У період з березня 2018 по квітень 2023 року він неодноразово ґвалтував і вчиняв дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких були неповнолітніми.

Слідство встановило, що Білоус створював атмосферу залякування, знецінював і принижував студенток, які відмовлялися від його домагань, позбавляв їх участі у виставах і ставив під загрозу їх навчання.

Покази потерпілих підтвердили десятки свідків. Також задокументовано факти примусу до надсилання інтимних фото, непристойних переписок і фізичних домагань у приміщенні театру.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи вилучено мобільні пристрої та інші докази.

Сторону обвинувачення у суді представлятиме заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у вівторок, 21 жовтня, поліція проводила обшуки у Андрія Білоуса. Слідчі дії відбувалисяу рамках справи щодо зґвалтування та сексуального насильства стосовно студенток.

Що відомо про скандал у "Молодому театрі"

На початку січня 2025 року у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник "Молодого театру" і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника "Молодого театру".

Згодом актори та працівники "Молодого театру" подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

З березня звинувачений у домаганнях режисер зазначив, що повернувся на посаду директора – художнього керівника "Молодого театру", оскільки більшість колективу його підтримує.

У травні Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного "Молодого театру". Заяву на звільнення він написав за згодою сторін.

Читайте також: Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора підозра Київ згвалтування домогательство студенти Андрій Білоус
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Харківщині працюватиме "гаряча лінія" на тему "Підприємництво та податкова система"
21 жовтня 2025, 13:48
Підробив повістку – отримав умовний термін: вирок суду у Полтаві
21 жовтня 2025, 13:38
ДБР прийшло з обшуками до ексглави "Укренерго"
21 жовтня 2025, 13:19
У Києві п'яний експрокурор збив жінку на смерть: справу передано до суду
21 жовтня 2025, 13:06
У ДБР прокоментували розслідування стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК
21 жовтня 2025, 12:44
На Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови
21 жовтня 2025, 12:25
На Тернопільщині керівник коледжу організував корупційну схему на чоловіках призовного віку
21 жовтня 2025, 11:59
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
21 жовтня 2025, 11:45
Україна готова зупинити бойові дії за нинішньою лінією фронту: заява Зеленського та лідерів Європи
21 жовтня 2025, 11:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »